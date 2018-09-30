Минобороны: ход судов "Донбасс" и "Корец" в Мариуполь опасно сопровождали корабли и авиация РФ
30 сентября, 2018, 10:45
Во исполнение решения начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко 19 сентября начался переход группы судов Военно-морских сил Украины в порт Мариуполя
Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", выйдя из Практической гавани Одессы, взяли курс на Керченский пролив, информирует сайт Минобороны.
Начальник штаба — первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов рассказал, что переход в Керченский пролив, который состоялся в сложной обстановке, ведь сопровождался кораблями и авиацией Российской Федерации.
По словам командира морского буксира "Корец" Александра Григоревского, разведывательный корабль Черноморского флота РФ опасно маневрировал вблизи спасательного судна "Донбасс", чем мог вызвать аварийную ситуацию.
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