Минобороны: ход судов "Донбасс" и "Корец" в Мариуполь опасно сопровождали корабли и авиация РФ

30 сентября, 2018, 10:45

Во исполнение решения начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко 19 сентября начался переход группы судов Военно-морских сил Украины в порт Мариуполя

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец", выйдя из Практической гавани Одессы, взяли курс на Керченский пролив, информирует сайт Минобороны.

Начальник штаба — первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов рассказал, что переход в Керченский пролив, который состоялся в сложной обстановке, ведь сопровождался кораблями и авиацией Российской Федерации.

По словам командира морского буксира "Корец" Александра Григоревского, разведывательный корабль Черноморского флота РФ опасно маневрировал вблизи спасательного судна "Донбасс", чем мог вызвать аварийную ситуацию.