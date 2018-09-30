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МИД Польши говорит о "конфликте идентичности" с Украиной

Внутренние реформы в Украине не должны задерживаться вооруженным конфликтом с Москвой или конфликтом идентичности с Польшей

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий в интервью PAP.

"О трудностях, и даже серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее - в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или идентичности - на западе", - сказал он.

Цихоцкий говорит, что Киев не должен сравнивать убийства 1940-х на Волыни с убийствами украинцев на востоке Польши. Также он уверяет, что украинская власть, в частности региональная на Волыни и Галичине, способствует "националистически ориентированным кругам".

"Доминирующий в официальной украинской риторике релятивизм преступления на Волыни - наглядным примером чего стал визит президента Петра Порошенко в Сагринь 8 июля, при параллельном отмечании круглой годовщины "кровавого воскресенья" в Луцке при участии президента Андрея Дуды - не только трудно принять для поляков, но это может означать вызов для демократизации Украины", - отметил заместитель министра.

"В отношениях с Украиной, к сожалению, мы не можем позволить себе роскошь откладывать вещи на будущее, все требует срочного урегулирования, полного сотрудничества и преданности обеих сторон. То, что происходит в Украине - не только на фронте, но и в области реформ, государственных финансов и выборов в следующем году - для нас и для будущей формы европейского порядка является существенным", - добавил он.

При этом Цихоцкий считает, что в Польше нет проблемы дискриминации украинцев.

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