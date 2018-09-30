Московский патриархат готовит своих людей силой удерживать Почаевскую лавру: "Нужно будет физическое присутствие"

30 сентября, 2018, 16:57

Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры, митрополит Московского патриархата Владимир призвал верных ему людей "быть готовыми, чтобы ее защитить".

Обращение митрополита обнародовано на официальном сайте Лавры.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, и по информации, которой мы владеем, и по угрозам расправой, которая все распространяется, видно, что и нам придется что-то пережить... Просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной ... нужно будет и физическое ваше присутствие", - отметил он.

"Кому не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской Лавры, будьте готовы, чтобы ее защитить", – призвал он.

Представитель церкви Московского патриархата добавил, что информацию, "когда приехать", сообщат дополнительно.

Также он назвал вселенского патриарха Варфоломея "другом Папы Риського", а его решения "неприемлемыми".