Как уберечься от "гопников"? Встречайте своих близких и не поворачивайтесь спиной к кому-то подозрительному
Сообщение появилось на официальной странице ведомства в Facebook.
Вот некоторые из них:
"По возможности избегайте пребывания на улице в ночное время в малолюдных темных переулках и дворах, пользуйтесь такси.
Поздно вечером не стоит привлекать излишнего внимания посторонних лиц к вашим украшениям, их лучше спрятать под одеждой или вообще снять.
В вечернее время необходимо встречать своих близких, особенно женщин, подростков и людей пожилого возраста, на остановках общественного транспорта и провожать их при отъезде; - идите домой только по освещенным и людным улицам, избегая темных переулков;
Никогда не поворачивайтесь к подозрительным лицам спиной, не позволяйте окружать себя посторонним гражданам.
Не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумочке, нельзя носить свою сумку со стороны проезжей части, держите сумку под мышкой.
При снятии денег со счета в банке или из банкомата будьте бдительны, обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не следил.
Ни в коем случае не пересчитывайте ваши деньги на улице; никогда не показывайте публично, что имеете при себе много денег; не доверяйте незнакомцам, которые просят вас на улице разменять деньги, возможно, это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька".
Если же случилось так, что вас ограбили, в прокуратуре советуют "не терять самообладания и запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавших, о чем как можно быстрее звонить в полицию (телефон дежурного "102")".
"Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а украденное имущество - возвращено законному владельцу", - отмечается в сообщении.
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