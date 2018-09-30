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Гройсман обещает новую "скорую помощь" с 2019 года

Правительство в 2019 году уделит особое внимание развитию службы оказания экстренной медицинской помощи

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы оказания экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оснащение, увеличение зарплат врачей", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев.

 

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