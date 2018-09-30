Глава МИД Венгрии Сиярто пополнил базу "Миротворца"

30 сентября, 2018, 07:33

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попал в список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец"

Об этом указано на сайте центра "Миротворец".

Политик попал в базу в связи с "покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится на сайте центра.

"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженного нападения на Украину. Вмешательство во внутренние дела страны, разжигание и поддержка сепаратистских настроений, участие в организации провокации", – указано на сайте.