Глава МИД Венгрии Сиярто пополнил базу "Миротворца"
30 сентября, 2018, 07:33
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попал в список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец"
Об этом указано на сайте центра "Миротворец".
Политик попал в базу в связи с "покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится на сайте центра.
"Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженного нападения на Украину. Вмешательство во внутренние дела страны, разжигание и поддержка сепаратистских настроений, участие в организации провокации", – указано на сайте.
- Как сообщалось, глава МИД Венгрии на ТВ России пригрозил Украине войсками НАТО.
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