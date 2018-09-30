Германия имеет рычаги влияния на РФ, - экс-командующий войсками США в Европе

30 сентября, 2018, 13:49

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявляет, что власти России подогревают конфликт в Украине

Об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании "STV", сообщает Грузия Online.

"Что они (россияне, - ред.) сделали в Украине? Они подогревают конфликт, не делая ничего, чтобы убрать за собой беспорядок. И мы видим, какое давление они оказывают на украинское правительство. Особенно в Мариуполе. С этим керченским мостом. Российский флот мешает мореходству и передвигается в Азовском море. И это в ближайшие год-полтора может очень серьезно навредить экономике Украины и, в частности, экономике региона вблизи Мариуполя", - сказал Ходжес.

Он также добавил, что, в Германии есть рычаги влияния на Россию, которых нет у других стран, чтобы "сдвинуть" процесс реализации Минских соглашений.

"У них (Германии, - ред.) есть рычаги в России, которых мне кажется у других нет. Нам нужно лидерство Германии, чтобы сдвинуть этот процесс. Нам надо, чтобы россияне сские дали ОБСЕ выполнять свою работу. Пока наблюдатели ОБСЕ не допускаются, чтобы отслеживать ситуацию на границе между Россией и Украиной. Амуниция и техника перевозятся из России в Украину, в Луганскую и Донецкую области", - подчеркнул Ходжес.