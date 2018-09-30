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До получения Томоса осталось 10 дней, - историк и религиовед Мартынюк

Ростислав Мартынюк
Томос Вселенского патриархата Украинская поместная православная церковь может получить 9-11 октября 2018 года

Об этом в воскресенье, 30 сентября 2018 года, украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк заявил в эфире Еспресо.TV.

"Томос, по проверенным данным, должен быть объявлен на синаксе, который состоится на Фанаре в Стамбуле с 9 по 11 октября. Соответственно, двое экзархов Константинополя уже активно работают в Украине. Все документы, все формальности соблюдены. Они поедут в Стамбул на это заседание и по итогам отчета этих двух экзархов, которые сейчас уже работают в Киеве, это уже будет последняя точка. И патриарх может объявить предоставление Томоса. Непосредственно", - пояснил он.

Вместе с тем, эксперт не исключил, что предоставление Томоса "может перенестись на ноябрь, на декабрь".

"Но точно в этом году", - добавил он.

После получения Украиной автокефалии, отметил при этом Мартынюк, начнется устранение УПЦ МП из религиозной жизни страны.

"Мы имеем большую структуру Московской патриархии в Украине, существование которой сегодня поставлено под знак вопроса, поскольку мы получаем Томос от Константинопольской патриархии, которая признает автокефалию Украинской церкви. И, соответственно, структуры Московской патриархии, которые доминировали все эти 25-30 лет в Украине, они будут тем или иным образом устраняться. И с религиозного, и с открытого, и с любого другого поля", - отметил религиовед.

 

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