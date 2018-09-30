День на фронте: 6 вражеских обстрелов, обошлось без потерь
Об этом говорится в информационном сообщении о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 воскресенья, 30 сентября 2018 года.
"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Катериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.
"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечают украинские военные.
Как отмечается, ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.
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