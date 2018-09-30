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День на фронте: 6 вражеских обстрелов, обошлось без потерь

В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, противник не применял

Об этом говорится в информационном сообщении о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 воскресенья, 30 сентября 2018 года.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Катериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечают украинские военные.

Как отмечается, ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

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