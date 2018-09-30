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Ценообразование тарифов на газ не относится к обязанностям президента, - Цыбулько о "газовой" инициативе Тимошенко

В случае победы на президентских выборах-2019 Юлия Тимошенко не сможет влиять на "Нафтогаз" и цену на "голубое топливо", поскольку подобное не предусмотрено закрепленным в Конституции набором президентских полномочий

Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько в эфире программы "МаринаД" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"Чтобы ни делала Тимошенко у нее газ - это как родовое пятно, поскольку она не является специалистом ни в вопросах обороны, ни в вопросах международной политики. И она сейчас говорит про газ. Где в функционале президента есть ценообразование на газ? Президент занимается международной политикой и обороной страны. Он сейчас уже даже потерял рычаги влияния на прокуратуру. Тем более, что партийный прокурор (Юрий Луценко, - ред.) сложит полномочия и все. Будет самоуправление прокурорское и самоуправление судейское. Согласно закону о нацбезопасности, остается гражданский контроль над СБУ и над Вооруженными Силами. То есть у президента будет только коридор для формирования политических трендов. Где ценообразование? Как можно с такой ложью вылезать на люди и рассказывать, что она будет бороться за газ? Не входит это в полномочия президента", - отметил эксперт.

Зато, утверждает Цыбулько, интерес Тимошенко к экономическим темам свидетельствует о ее стремлении "концентрировать" у себя не предусмотренные законодательством полномочия президента:

"В чем есть гиперопасность? В том, что за чтобы не бралась Тимошенко она гиперєгоцентрична, она будет заниматься переконцентрацией собственных полномочий под себя. То есть весь ее зуд о канцлерской республике - это как раз про концентрацию в ее ласковых ручках максимума власти".

Кроме того, добавил Цыбулько, в команде Тимошенко нет необходимых специалистов и не исключено, что ее больше всего интересуют не президентские, а парламентские выборы 2019 года.

"Хороших специалистов по международному праву и по обороне нет уТимошенко. Есть Борис Иванович Тарасюк (экс-глава МИД, - ред.), но они его никуда не подпускают. Некем ей закрыть эти темы.

Для нее идеальная мечта - это коалиция (парламентская, - ред.) на основе "Батькивщины" и она премьер-министр", - подчеркнул Цыбулько.

 

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