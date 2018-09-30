Бывший милиционер разъезжал по столице на машине с номерами "ДНР"

30 сентября, 2018, 18:33

После того, как в сети появилось сообщение о передвижении по городу Киев легковушки Peugeot-301 с номерными знаками так называемой ДНР, оперативники Службы безопасности Украины установили и задержали таранспортное средство вместе с его владельцем

Подробности сообщает пресс-центр ведомства.

"Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили местонахождение автотранспортного средства, задержали человека, управлявшего авто (гражданина Украины, бывшего работника МВД Украины, в настоящее время представителя одной из украинских страховых компаний), и изъяли фейковые регистрационные номера и документы на транспортное средство", - сообщают правоохранители.

Согласно полученным от гражданина объяснениям, указанный автомобиль находился с 2014 года в розыске по линии Интерпола, в связи с чем был задержан на территории РФ местной полицией и передан ему как представителю страховой фирмы. Во время пересечения российско-украинской границы он снял номерные знаки так называемой ДНР, но при въезде в Киев снова установил их, по его словам, "для обеспечения соответствия регистрационных автомобильных номеров пакету документов на указанную машину, выданных российскими представителями Интерпола, на случай остановки транспортного средства для проверки сотрудниками полиции Украины".

Сотрудниками СБУ установлено, что работник страховой компании сознательно пытался спрятать автомобиль после распространения в СМИ информации, что затрудняло поиск транспортного средства. В настоящее время осуществляется комплекс мер по проверке предоставленных им объяснений, а также установление его возможной причастности к террористической деятельности.

"Пользуясь случаем, Служба безопасности Украины благодарит граждан за бдительность и еще раз напоминает телефон горячей линии 0 800 501 482 или callcenter@ssu.gov.ua для сообщений об обнаружении подозрительных предметов, подозрительных лиц и любой другой информации, которая касается вопросов национальной безопасности", - добавили в СБУ.