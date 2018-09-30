30-летняя женщина за рулем опрокинула Ford с четырьмя детьми
30 сентября, 2018, 23:01
Возле села Жировка Пустомытовского района Львовской области в воскресенье, 30 сентября 2018 года, в 12.30 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы пять человек, из них четверо - дети
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Ford 30-летняя львовянка не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.
В авто кроме водителя находились четверо пассажиров - дети в возрасте 5, 9, 11 и 12 лет, все жители Львова.
Водитель и пассажиры доставлены в больницу, медики ставят им диагнозы.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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