Жириновский признал, что Украина превращается в крупнейшую православную державу

29 сентября, 2018, 17:38

Глава российской шовинистической партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил о факте потери Москвой статуса "третьего Рима" и ядра современного православного мира

Об этом он 26 сентября 2918 сообщил в эфире федерального пропагандистского телеканала "Россия 1".

При этом, по его словам, первыми от России начали удаляться православные грузины из-за Восьмидневной войны -2008.

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"А теперь страшный удар, православная Украина. Оторвать православных Украины от россиян. Порошенко заявляет, что Украина становится крупнейшей православной страной. Вы представляете, он отчасти прав. Потому что в Украине все приходы и церкви, храмы, монастыри сохранены. А в основном разрушены в России руками большевиков в Кремле. Казалось бы, разрушают Церковь по всей советской стране. Нет, в основном по этнической России сжигают, разрушают. в Украине сохранились, и там сегодня реально больше приходов, монастырей. Если они получают автокефалию, то объявляют себя уже главной православной страной и говорят, что Москва теперь не третий Рим ", - добавил Жириновский.

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