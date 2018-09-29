Журналист-расследователь, который разоблачил террористов из Солсбери, сбежал из России
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Проект", который объединил журналистов-расследователей.
По данным, обнародованным на канале, Канев узнал, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента РФ Владимира Путина и подготовке теракта против российского диктатора.
Сейчас Канев находится в одной из стран Балтии. Сам журналист сообщил СМИ, что он в отпуске в безопасном месте.
Канев работал в Центре управления расследованиями (ЦУР), которые ранее финансировались Михаилом Ходорковским.
Из открытых источников известно, что с ЦУР сотрудничали репортеры Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые погибли во время расследования деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в конце июля 2018 года.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика