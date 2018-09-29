Журналист-расследователь, который разоблачил террористов из Солсбери, сбежал из России

29 сентября, 2018, 21:57

Журналист Сергей Канев, который изучал обстоятельства гибели российских репортеров в Центральной Африке и работал над расследованием о тех, кто, вероятно, отравил Сергея и Юлию Скрипаль, срочно покинул Россию

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Проект", который объединил журналистов-расследователей.

По данным, обнародованным на канале, Канев узнал, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента РФ Владимира Путина и подготовке теракта против российского диктатора.

Сейчас Канев находится в одной из стран Балтии. Сам журналист сообщил СМИ, что он в отпуске в безопасном месте.

Канев работал в Центре управления расследованиями (ЦУР), которые ранее финансировались Михаилом Ходорковским.

Из открытых источников известно, что с ЦУР сотрудничали репортеры Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые погибли во время расследования деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в конце июля 2018 года.