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За сутки на Донбассе ранены четверо воинов ВСУ

На протяжении прошлых суток, 28 сентября, российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Золотое-4, Екатериновка, Троицкое, Новолуганське, Авдеевка, Марьинка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутовое и Лебединское.

По позициям наших войск в районе Гнутового на Приазовье оккупанты вечером нанесли артиллерийский удар. Также дважды в течение дня эти опорные пункты, и один раз – позиции Объединенных сил вблизи Новолуганського на Светлодарском направлении враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Наши опорные пункты в районе Новолуганського и Гнутового также попали под огонь минометов 82-го калибра. По защитникам Станицы Луганской, Крымского и Гнутового велся огонь из вооружения БМП, а защитники Крымского и дважды – Гнутового подверглись обстрелам из зенитных установок ЗУ-23-2.

В ходе боевых действий потерь нет, четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и 7 ранены.

От начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новозвановка и Луганское. Потерь среди наших защитников нет.

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