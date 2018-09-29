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Высшая школа должна получить новый уровень материальной поддержки, - Гройсман

Высшая школа Украины требует нового уровня поддержки, и она его получит - по мере роста возможностей экономики и преодоления существующих экономических вызовов, прежде всего войны и значительной долговой нагрузки

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя перспективы принятия в Верховной Раде законопроектов по образованию и, в частности, по развитию высших учебных заведений и научных центров.

"Высшая школа должна получить новый уровень поддержки. Мы начали с средней школы - там произошло повышение зарплат. Следующий шаг - сделать то же самое для преподавателей вузов. Я бы хотел иметь градацию справедливости. Но я ограничен в своих возможностях. Тянет (средства) война и 400 млрд долгов. Если мы их не отдадим, это приведет к дефолту, а следовательно, обесцениванию доходов каждой семьи", - приводит слова премьера правительственная пресс-служба.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас большинство его рабочего времени приходится на поиск того баланса, который позволит обеспечить ключевые интересы и цели государства.

"Я ищу, как сбалансировать потребности, как отбить атаку популизма, как позволить стране крепнуть. Экономика начала расти - 3,8%. Это неплохо, ведь в номинале такой рост - это миллиарды гривен. А значит - новые рабочие места, налоги... Будем искать возможности и делать шаги навстречу вам, преподавателям и ученым", - добавил он.

 

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