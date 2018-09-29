В зоне операции Объединенных сил: 17 обстрелов со стороны россиян и наемников, день прошел без потерь

29 сентября, 2018, 21:18

В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применил

Об этом говорится в информационном сообщении относительно положения в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 субботы, 29 сентября 2018 года.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

Во время сегодняшних боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.