В Винницкой области торжественно перезахоронили останки 19 солдат армии УНР
Об этом сообщил председатель райгосадминистрации Олег Китасюк, передает Укринформ.
"Сегодня в с.Кукавка состоялась церемония перезахоронения останков 19 бойцов Второй волынской дивизии армии УНР, которые были обнаружены в ноябре прошлого года в поле между селами Кукавка и Тарасовка. Поисковики выяснили, что это ребята, мобилизованные из округи в 1920 году, которые попали в плен к большевикам и были изрублены саблями. Их останки перенесены с поля и похоронены в братской могиле на территории сквера вблизи Кукавской сельского совета", - сообщил Китасюк.
По его словам, в церемонии приняли участие жители села, руководство района, пограничники, духовенство, краеведы и представители общественности. В память о погибших бойцах армии УНР был дан военный салют.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика