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В Винницкой области торжественно перезахоронили останки 19 солдат армии УНР

В с. Кукавка Могилев-Подольского района Винницкой области в пятницу в братской могиле перезахоронили останки 19 бойцов Второй волынской дивизии армии УНР

Об этом сообщил председатель райгосадминистрации Олег Китасюк, передает Укринформ.

"Сегодня в с.Кукавка состоялась церемония перезахоронения останков 19 бойцов Второй волынской дивизии армии УНР, которые были обнаружены в ноябре прошлого года в поле между селами Кукавка и Тарасовка. Поисковики выяснили, что это ребята, мобилизованные из округи в 1920 году, которые попали в плен к большевикам и были изрублены саблями. Их останки перенесены с поля и похоронены в братской могиле на территории сквера вблизи Кукавской сельского совета", - сообщил Китасюк.

По его словам, в церемонии приняли участие жители села, руководство района, пограничники, духовенство, краеведы и представители общественности. В память о погибших бойцах армии УНР был дан военный салют.

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