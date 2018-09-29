В оккупированном Донецке в результате взрыва на собрании коммунистов пострадало трое человек
Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство ДАН со ссылкой на "МГБ ДНР". На место инцидента выехали спецгруппы, пишет агентство.
По данным издания "Интерфакс", в результате взрыва пострадало трое человек, в том числе кандидат на должность главаря "ДНР" от Компартии Игорь Хакимзянов. Один из местных коммунистов Геннадий Фоменко рассказал агентству, что на момент взрыва в здании находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет.
По его словам, кроме Хакимзянова, пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Игорь Хакимзянов был первым "министром обороны" террористической организации "ДНР". Он занимал эту "должность" с 10 апреля до 7 мая 2014 года. В мае того же года в Министерстве внутренних дел Украины заявляли о задержании Хакимзянова, которого в сентябре 2014-го обменяли на украинских военнослужащих, удерживаемых боевиками.
- Как сообщалось, помощник Пушилина планировал устранение Захарченко. СБУ обнародовала запись разговора.
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