В Богородчанах на Ивано-Франковщине помещение Московского патриархата отдали музыкальной школе

29 сентября, 2018, 19:31

Богородчанский районный совет и райгосадминистрация вернули музыкальной школе помещение Доминиканского римско-католического костела, где сейчас концентрируется местная община Московского патриархата. Зато в УПЦ МП такие действия назвали "рейдерством"

Как сообщает РИСУ со ссылкой на пресс-службу данной конфессии в пятницу, 28 сентября, около 13:00 произошел якобы силовой захват здания митрополичьих палат.

"Около 30 человек взломали двери, разбили окна и избили верующих, в том числе настоятеля храма прот. Владимира Шувара", - говорится в сообщении.

По словам представителей УПЦ МП, в "захвате принимали участие представители местной власти за содействие УВР "Правого сектора", однако представители полиции заявляют, что никаких противозаконных действий в отношении сооружения не осуществлялось, а также отрицали факт наличия представителей "Правого сектора".

Отрицает избиение верующих и священнослужителей и другая сторона конфликта.

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В комментарии изданию Галицкий корреспондент депутат Святослав Никорович рассказал, что районный совет совместно с РГА вернул помещения музыкальной школе, поскольку ученикам и преподавателям школы не хватает места для обучения.

Он также опроверг информацию о драке с “Правым сектором”, в результате которой пострадали люди.

“Абсолютная ложь, никто никому ничего не ломал, возможно это произошло после того. Была толкотня, эмоции, чего священник упал, я не знаю... С заявлением никто в больницу не обращался”, - говорит депутат.

Глава Богородчанской РГА Франко Ежак, комментируя сообщения события вокруг храма, тоже заявил, что информация представителей Церкви не соответствует действительности.

"Данная информация абсолютно не соответствует действительности, ситуация на месте спокойная, физического противостояния нет. Это очередная информационная атака российских спецслужб, попытки дестабилизировать ситуацию, используя религиозные чувства людей", - приводятся слова на официальном сайте райадминистрации.

Как сообщил Ежак, идет речь о помещениях, смежных со зданием храма, которые находятся на балансе районного совета и были переданы во временное пользование церковной общине.

"Сегодня есть необходимость использовать указанные помещения для нужд местной музыкальной школы, как это и было раньше. Поэтому на очередной сессии районного совета депутатами единогласно было принято соответствующее решение относительно дальнейшего использования этого помещения", - отметил он.

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Следует заметить, что 5 мая 2018 года Богородчанская райгосадминистрация издала распоряжение о прекращении договора безвозмездного пользования зданием Доминиканского римско-католического костела, где сейчас сосредотачивается УПЦ МП. Такое решение приняли депутаты районного совета еще раньше, 28 апреля, во время сессионного заседания.

Церкви Московского патриархата богородчанский костел передали еще в 90-х годах прошлого века.

21 августа представители РГА официально обратились к священнослужителям с просьбой освободить храм. Тем более, что здание разрушается, оно неухоженное и в будни постоянно закрыто.