В Барселоне стычки со сторонниками независимости Каталонии, которые вышли против марша полиции
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на La Vanguardia.
Полицейский союз организовал в субботу марш, чтобы отдать должное сотрудникам Национальной полиции и Гражданской гвардии за их работу на избирательных участках год назад во время референдума о независимости.
В свою очередь организации, поддерживающие независимость Каталонии, организовали свою акцию.
Местная рада заставила организаторов обеих акций изменить маршруты, чтобы избежать конфронтации, но в полдень обе демонстрации закончились фактически в одном месте в центре города.
Сообщается, что столкновения начались после того, как один из участником марша за отделение Каталонии бросил фиолетовую краску в человека, который участвовал в марше в поддержку испанской полиции.
Полиция применила дубинки, чтобы разогнать участников обеих групп и разделить их.
1 октября в Каталонии сторонники независимости планируют отметить годовщину проведения референдума о независимости, который был признан Мадридом незаконным.
Референдум был омрачен сотнями пострадавших после вмешательства испанской национальной полиции и сотрудников Гражданской гвардии.
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