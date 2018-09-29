Синоптики предупреждают о заморозках до -5°

29 сентября, 2018, 09:05

В субботу в Украине, кроме юга и востока, ожидаются дожди, а ночью в воскресенье в некоторых областях - заморозки на почве 0-5°

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, в субботу, 29 сентября, в Украине облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме южной части, Донецкой области и Луганщины, умеренные дожди. Ветер северо-западный (на юге и востоке страны - юго-западный), 7-12 м/сек. Температура 10-15°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 17-22°.

На 30 сентября - 1 октября синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков, лишь ночью 30 сентября в восточных областях небольшой дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5° (на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°), на остальной территории температура ночью 5-10° тепла; температура днем 12-17°, на юге, 1 октября и на востоке страны местами 18-20°.

2 октября, по данным Укргидрометцентра, в южной и восточной части, днем и в западных областях дождь, на остальной территории без существенных осадков; 3 октября на большей части территории страны дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье морей до 13°; днем 12-18°, на юге и востоке страны до 21°, 3 октября в западных и северных областях 9-15°.

Как прогнозируют синоптики, 4 октября в Украине, 5 и 7 октября в западных, северных, местами центральных областях дожди, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 3-10°, днем 9-16°, 6-8 октября на юге страны, 6 октября, на Закарпатье и Прикарпатье, 7 октября и в восточных областях 16-21°.

В Киеве 29 сентября облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура 11-13°.

По области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура 10-15°.

По данным синоптиков, 30 сентября - 1 октября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5° (30 сентября также заморозки местами в воздухе 0-2°); температура днем 12-17° тепла.

2 октября в столице без существенных осадков; 3 октября дождь. Температура ночью 4-9°; днем 2 октября 12-17°, 3 октября 9-14°.