Советник Минобороны США предупреждает Запад о "гибкости" войск России

29 сентября, 2018, 12:30

Стратегический советник Минобороны Украины от США генерал в отставке Джон Абизейд предупреждает, что развязанная РФ гибридная война представляет опасность не только для Украины, Грузии или Сирии, но и для других стран мира

Об этом он сказал во время выступления в Нью-Йорке 22-23 сентября на мероприятии, посвященном памяти о попытке Украины в 1918 году получить независимость, сообщает Kyivpost.

"Они (российские военные - ред.) показали с момента их вторжения в Украину большую гибкость, которую Запад должен осознать. Мы должны понимать, что гибридная война - это не просто опасность для народа Грузии, народа Сирии и народа Украины, она может нанести удар по периферии НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и других местах", - заявил Абизейд.

Он подчеркнул, что такой способ ведения войны не выставляет основные силы, однако использует все орудия войны с помощью ставленников, подкрепляя их противовоздушной обороной, кибервойной, а также пропагандой.

Как известно, с сентября 2016 года Джон Абизейд возглавляет группу иностранных советников для усиления оборонных возможностей Украины и реформированию сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.