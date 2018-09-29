Советник Минобороны США предупреждает Запад о "гибкости" войск России
Об этом он сказал во время выступления в Нью-Йорке 22-23 сентября на мероприятии, посвященном памяти о попытке Украины в 1918 году получить независимость, сообщает Kyivpost.
"Они (российские военные - ред.) показали с момента их вторжения в Украину большую гибкость, которую Запад должен осознать. Мы должны понимать, что гибридная война - это не просто опасность для народа Грузии, народа Сирии и народа Украины, она может нанести удар по периферии НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и других местах", - заявил Абизейд.
Он подчеркнул, что такой способ ведения войны не выставляет основные силы, однако использует все орудия войны с помощью ставленников, подкрепляя их противовоздушной обороной, кибервойной, а также пропагандой.
Как известно, с сентября 2016 года Джон Абизейд возглавляет группу иностранных советников для усиления оборонных возможностей Украины и реформированию сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.
- Как сообщалось, бюджет Пентагона с $250 млн для Украины подписан Трампом.
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