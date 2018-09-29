Скрипаль разоблачал российских агентов в четырех странах НАТО, - немецкие СМИ
Об этом сообщает влиятельное немецкое издание Focus со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Объединенного командования НАТО по вопросам контрразведки (ACCI) в Брюсселе.
"Отравлен в марте этого года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, по информации Focus, до 2017 года работал на 4 спецслужбы НАТО. При этом, он "сдал" некоторых активных шпионов российской военной разведки ГРУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сергей Скрипаль в 2004 году был схвачен в России за сотрудничество с британской разведкой МИ-6 и в 2010 году освобожден в результате обмена. С того времени он с дочерью проживали в Солсбери на юге Англии.
"В 2012 Скрипаль в сопровождении сотрудников МИ-6 ездил в Прагу и информировал местные службы безопасности про активную российскую агентурную сеть. Некоторых агентов Москвы, по информации Focus, Скрипаль знал еще со времени своей службы", - отмечается в сообщении.
Согласно СМИ, летом 2016 года Скрипаль предоставил эстонской спецслужбе в Таллинне настолько точную информацию, что были уличены сразу три шпиона спецслужб Москвы". Среди них, в частности, был офицер армии Эстонии и его отец.
Кроме того, "чрезвычайно актуальная" информация была предоставлена Сергеем Скрипалем и испанской спецслужбе CNI. "Согласно информации Focus, речь здесь шла от криминальных контактов российской мафии в регионе Коста-дель-Соль до влиятельных политиков и служащих в Москве", - отмечается в сообщении.
Аналитики НАТО не исключают, что причиной покушения на Сергея Скрипаля была именно его деятельность по разоблачению российских агентов для западных спецслужб.
Как сообщалось, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом 5 марта. Вещество идентифицировали как "Новичок".
В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировала вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка".
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. По словам премьер-министра Терезы Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые – "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (данные из паспортов, по которым они прибыли в Лондон) - офицеры ГРУ.
Ранее The Bellingcat и The Insider провели совместное расследование, результаты которого дают основания утверждать, что "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипаля, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Им также удалось установить личность "Руслана Боширова" - им оказался полковник ГРУ и "герой России" Анатолий Чепига.
- Как сообщалось, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что в них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
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