Скрипаль разоблачал российских агентов в четырех странах НАТО, - немецкие СМИ

29 сентября, 2018, 13:52

Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль до 2017 года помогал четырем службам безопасности стран-членов НАТО – кроме британской МИ-6, за сотрудничество с которой он и был схвачен в России, также эстонской, чешской и испанской спецслужбам

Об этом сообщает влиятельное немецкое издание Focus со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Объединенного командования НАТО по вопросам контрразведки (ACCI) в Брюсселе.

"Отравлен в марте этого года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль, по информации Focus, до 2017 года работал на 4 спецслужбы НАТО. При этом, он "сдал" некоторых активных шпионов российской военной разведки ГРУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Скрипаль в 2004 году был схвачен в России за сотрудничество с британской разведкой МИ-6 и в 2010 году освобожден в результате обмена. С того времени он с дочерью проживали в Солсбери на юге Англии.

"В 2012 Скрипаль в сопровождении сотрудников МИ-6 ездил в Прагу и информировал местные службы безопасности про активную российскую агентурную сеть. Некоторых агентов Москвы, по информации Focus, Скрипаль знал еще со времени своей службы", - отмечается в сообщении.

Согласно СМИ, летом 2016 года Скрипаль предоставил эстонской спецслужбе в Таллинне настолько точную информацию, что были уличены сразу три шпиона спецслужб Москвы". Среди них, в частности, был офицер армии Эстонии и его отец.

Кроме того, "чрезвычайно актуальная" информация была предоставлена Сергеем Скрипалем и испанской спецслужбе CNI. "Согласно информации Focus, речь здесь шла от криминальных контактов российской мафии в регионе Коста-дель-Соль до влиятельных политиков и служащих в Москве", - отмечается в сообщении.

Аналитики НАТО не исключают, что причиной покушения на Сергея Скрипаля была именно его деятельность по разоблачению российских агентов для западных спецслужб.

Как сообщалось, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери и попали в больницу с отравлением неизвестным веществом 5 марта. Вещество идентифицировали как "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировала вещество, которым были отравлены Скрипали, и подтвердили российское происхождение "Новичка".

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. По словам премьер-министра Терезы Мэй, британская разведка выяснила, что подозреваемые – "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (данные из паспортов, по которым они прибыли в Лондон) - офицеры ГРУ.

Ранее The Bellingcat и The Insider провели совместное расследование, результаты которого дают основания утверждать, что "Александр Петров" и "Руслан Боширов", которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипаля, действительно являются сотрудниками российских спецслужб. Им также удалось установить личность "Руслана Боширова" - им оказался полковник ГРУ и "герой России" Анатолий Чепига.