Президент подписал закон о “едином окне” на границе

29 сентября, 2018, 12:52

Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины"

Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины и ряд законов Украины в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

"Я буду способствовать как борьбе с контрабандой, так и защите сервиса субъектов хозяйствования. ...Это - прозрачное и открытое окно для субъектов хозяйствования, открытое для бизнеса, открытое для инвестиций и точно улучшит инвестиционный климат в государстве", - прокомментировал президент подписание закона.

Реализация закона позволит полноценно внедрить механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины, такие как Doing Business и Индекс эффективности логистики.

Принятие закона, в частности, обеспечит оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля во время осуществления внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары с Украины; уменьшит количество разрешительных документов, представляемых при таможенном оформлении товаров и их пропуска через таможенную границу Украины; уменьшит административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности; уменьшит риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажной взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования.

Кроме того, введение норм закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной организации торговли: по созданию и поддержке единого окна", предусмотренного пунктом 4 статьи 10 Соглашения об упрощении процедур торговли, которое является частью Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации; по приведению существующих на сегодня процедур контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и оснований для их осуществления в соответствие с Соглашением ВТО О применении санитарных и фитосанитарных мер", которая является неотъемлемой частью Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации и обязательно для всех членов ВТО, в том числе и для Украины.