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Появились фотографии со скандального посещения Хашимом Тачи спорного озера Газиводе

Сербские порталы N1 и Novosti.rs выложили фотографии сегодняшних событий на севере Косово и Метохии. Кроме того, есть официальная фотохроника кабинета Тачи и материалы из соцсетей

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