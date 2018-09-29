Появились фотографии со скандального посещения Хашимом Тачи спорного озера Газиводе
29 сентября, 2018, 21:38
Сербские порталы N1 и Novosti.rs выложили фотографии сегодняшних событий на севере Косово и Метохии. Кроме того, есть официальная фотохроника кабинета Тачи и материалы из соцсетей
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