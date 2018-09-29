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После хакерской атаки акции Facebook обвалились

Цукерберг потерял около 2 млрд долларов из-за заявления об атаке на соцсеть

Основатель Facebook Марк Цукерберг за сутки потерял 2 млрд долларов после заявления об атаке на соцсеть, которая коснулась около 50 млн пользователей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Акции компании сократились на 2,6 % до 164,46 доллара США в Нью-Йорке. Таким образом, акции Facebook с начала года уже подешевели на 6,8 %, говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября компания Facebook заявила, что произошла хакерская атака на соцсеть, в результате которой был получен доступ к личным страницам около 50 миллионов людей.

Еще около 90 миллионов пользователей советуют принять меры по своей безопасности.

В коде Facebook появилась лазейка для функции, которая называется "Посмотреть как", которая позволяет пользователю видеть, как выглядит его учетная запись для кого-то другого.

Уязвимость позволила хакерам похитить маркеры доступа - цифровые клавиши, которые позволяют пользователям входить в Facebook, поэтому им не нужно повторно вводить пароли. После входа, нападающие могут взять страницу под контроль.

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Компания утверждает, что нашла ошибку 25 сентября и только сейчас начала собственное расследование. В Facebook надеются, что смогут выяснить, как была использована ошибка и кем. Facebook проинформировал правоохранителей и теперь ошибка исправлена. Также Facebook полностью отключил функцию "просмотреть как".

 
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