Порошенко закрыл фабрику в России

29 сентября, 2018, 12:16

На кондитерскую фабрику корпорации "Roshen" в Липецке был наложен арест российскими властями с тем, чтобы владелец не мог ее продать или передать, поэтому корпорация приняла решение о закрытии предприятия в России, работники фабрики уволены

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на открытии X Международного экономического форума в Харькове, сообщает Укринформ.

"Отдельная история - Липецкая кондитерская фабрика. По приказу Путина, как актив она с первых дней российской агрессии была арестована. Для чего? А чтобы ее невозможно было ни продать, ни передать. Это технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики. Оппозиция все поняла, но пас от Кремля приняла. Поэтому менеджмент "Roshen" принял соломоново решение. Просто взял и закрыл это предприятие. Кто желает, может поехать в Липецк и проверить замки на воротах, уволены тысячи людей и остановка производства, которая стоит 700 млн долларов. ... У меня был бизнес в России до войны, но война все изменила. Теперь я хочу, чтобы все услышали: у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что никогда не делал секрета из того, что пришел в политику из бизнеса. Кроме этого, Президент также напомнил, что после аннексии Крыма Россия конфисковала у него севастопольский морской завод.

"Де факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз провозглашаю это, внося его в свою декларацию, которую согласно закону заполняю ежегодно", - сказал Порошенко.