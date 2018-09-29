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Порошенко: Трагедия Бабьего Яра будет побуждать политиков к цивилизованным решениям

Бабий Яр - трагедия всей Украины и мира, которая должна побудить политиков к мудрым и цивилизованным решениям. Украинцы навсегда перевернули страницы тоталитарной эпохи и не дадут шанса проявлениям религиозной или национальной нетерпимости и дискриминации

Об этом Президент Украины Петр Порошенко отметил в своем обращении по случаю дня чествования памяти жертв Бабьего Яра.

"Сегодня Украина и весь мир чтят память жертв Бабьего Яра - трагедии, которая век будет болеть народам и государствам и мотивировать политиков на мудрые цивилизованные решения. ...Бабий Яр - трагедия киевлян и всей Украины, незаживающая рана на теле нашей планеты. Это место - братская могила различных народов и известный во всем мире символ Холокоста. Сейчас, даже в условиях жесткой борьбы с российской агрессией, украинцы демонстрируют преданность основополагающим идеалам цивилизованного мира, гуманизма, взаимопомощи, толерантности, уважения к человеческой жизни, этнической и религиозной идентичности, достоинства и свободы. Помня события недалекой истории, чувствуя и до сих пор жгучий общий боль, мы сделали единственно правильный выбор: Украина - независимое государство, которое прокладывает свой путь на принципах согласия и обеспечения равных возможностей для развития граждан всех национальностей и вероисповеданий. Сегодня можем уверенно утверждать - темные страницы тоталитарной эпохи перевернуты навсегда. Мы безапелляционно сказали "НЕТ" диктаторским режимам и стоим на защите демократических ценностей во имя мира в Украине и Европе. И мы никогда не дадим даже малейшего шанса проявлениям авторитаризма, диктатуры, шовинизма, расизма, дискриминации, нетерпимости на этнической или религиозной почве", - говорится в обращении.

29 сентября отмечается День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста.

29-30 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел военными безоружного гражданского населения. Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы убили почти все еврейское население города - более 50 тысяч мужчин, женщин, детей. Только в первые два дня расстрелов было убито почти 34 тысяч человек. 1, 2, 8 и 11 октября расстреляли тех, кто не явился по приказу - еще около 17 тысяч человек.

В целом за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру погибло более 100 тысяч человек - евреев, цыган, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники и представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали "лишними". Расстрелы в Бабьем Яру продолжались вплоть до освобождения Киева от оккупантов.

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