Никаких миротворцев на Донбассе не будет, - Портников

29 сентября, 2018, 22:43

Миротворцев ООН в зоне боевых действий на Донбассе ожидать не следует

Об этом известный украинский общественный деятель, публицист и государственный деятель Виталий Портников заявил 29 сентября 2018 года в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.

"Никаких миротворцев на Донбассе не будет. Не надо никаких иллюзий. Эти территории, которые сейчас оккупирует Россия, вскоре будут напоминать обычные области Российской Федерации. Вот и все. Вот вы видели: они уже убрали Захарченко, посадили там гражданскую администрацию. Убрали Плотницкого, усиливают свой контроль. И линия столкновения будет обычным границей между Россией и Украиной, там будет обычная Россия", - отметил он.

По словам Портникова, как Абхазия, Южная Осетия или оккупированный россиянами украинский Крым, то будет "еще одна территория с неопределенным статусом, которая будет фактически Россией".

"Вопрос в том, будут ли с этой территории стрелять не будет связан исключительно с тем, как украинцы проголосуют на выборах президента и парламента 2019 года. Если они проголосуют за коллаборационистов и за людей, которые будут договариваться с россиянами на их условиях, стрелять не будут. Если они проголосуют за тех, кто будет продолжать отстаивать государственность Украины, кто будет защищать страну, кто будет развивать армию, кто будет всегда говорить, что главная проблема страны - это война и отсутствие территориальной целостности, а не разные там ля-ля-ля, будут стрелять.

Итак, простой выход: выбираем патриотов и государственников - Россия будет с нами бороться, выбираем тех, кто готов им сдаться, готов платить - Россия перестает стрелять.

Выбор за украинскими гражданами, не за Путиным. Путин уже точно знает, что он будет делать.

Миротворцев там не будет, Минские соглашения выполняться не будут... Они там будут проводить свои выборы", - добавил Портников.

Вместе с тем, российские оккупанты, подчеркнул он, не будут вкладывать в ОРДЛО свои средства и не заниматься развитием этих районов:

"Что дальше? Строить они там ничего не будут, люди оттуда будут выезжать. Там где-то на 2/3 уменьшится население в течение ближайших 10-15 лет. Это плохо или хорошо? Хорошо, потому что единственный залог украинской государственности и независимости - это демонтаж индустриального бассейна Донбасса. С индустриальным бассейном Донбасса Украина может попасть только в ловушку влияния от России. Так было запрограммировано в 20-е гг. Сталиным. Это ловушка, в которую нас поймал Сталин и от которой нас освободил Путин. Единственное что: это то, что мы никогда бы в жизни сами его не демонтировали".