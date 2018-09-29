На Закарпатье без газа остались 16 сел
29 сентября, 2018, 16:28
Из-за аварии на газопроводе в селе Дубровка Ужгородского района на несколько дней без газа остались 3 тыс. местных жителей
Об этом передает Еспресо.TV.
Виновными в том, что произошло, есть работники местного сельскохозяйственного общества.
Они проводили несанкционированные земляные работы и повредили линию газопровода.
- Как сообщил 28 августа 2018 года пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, до 18 октября газ будет по ныне существующей цене.
- В свою очередь, кандидат в президенты Юлия Тимошенко обещает ликвидировать НАК "Нафтогаз", что, по ее словам, якобы поможет вдвое снизить стоимость газа для бытовых потребителей.
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