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На Закарпатье без газа остались 16 сел

Из-за аварии на газопроводе в селе Дубровка Ужгородского района на несколько дней без газа остались 3 тыс. местных жителей

Об этом передает Еспресо.TV.

Виновными в том, что произошло, есть работники местного сельскохозяйственного общества.

Они проводили несанкционированные земляные работы и повредили линию газопровода.

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