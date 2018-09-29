На выезде из столицы перевернулся грузовик с песком
29 сентября, 2018, 13:28
На выезде из Киева на Бориспольской трассе перевернулся грузовик с песком
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".
Фура ехала в направлении города Борисполь, в том же направлении перед грузовиком двигался Рено, который тянул на буксире Хонду Аккорд.
На скользкой дороге водитель грузовика не справился с управлением и стал избегать столкновения. Как следствие - МАЗ перевернулся на бок, при этом задев Хонду.
Из фуры высыпался песок на проезжую часть. Участники аварии отделались ушибами, поэтому от госпитализации отказались.
В направлении Борисполя образовался многокилометровый затор.
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