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На выезде из столицы перевернулся грузовик с песком

На выезде из Киева на Бориспольской трассе перевернулся грузовик с песком

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".

Фура ехала в направлении города Борисполь, в том же направлении перед грузовиком двигался Рено, который тянул на буксире Хонду Аккорд.

На скользкой дороге водитель грузовика не справился с управлением и стал избегать столкновения. Как следствие - МАЗ перевернулся на бок, при этом задев Хонду.

Из фуры высыпался песок на проезжую часть. Участники аварии отделались ушибами, поэтому от госпитализации отказались.

В направлении Борисполя образовался многокилометровый затор.

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