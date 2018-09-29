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На границе с непризнанным Косово появились баррикады. Автомобильное сообщение прекращено

Группа сербов заблокировала магистральную автодорогу Косовска-Митровица - Рибарич в городе Зубин-Поток

О происшествии информирует ресурс Новости.rs (Сербия).

При этом городской голова Стеван Вулович во время переговоров с представителями KFOR выразил обеспокоенность тем, что подобная сегодняшней ситуация с действиями косоварского спецназа повторится, и что это может привести к непредсказуемым последствиям.

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Вулович (слева в куртке с капюшоном) общается с KFOR

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