На границе с непризнанным Косово появились баррикады. Автомобильное сообщение прекращено
29 сентября, 2018, 20:16
Группа сербов заблокировала магистральную автодорогу Косовска-Митровица - Рибарич в городе Зубин-Поток
О происшествии информирует ресурс Новости.rs (Сербия).
При этом городской голова Стеван Вулович во время переговоров с представителями KFOR выразил обеспокоенность тем, что подобная сегодняшней ситуация с действиями косоварского спецназа повторится, и что это может привести к непредсказуемым последствиям.
Вулович (слева в куртке с капюшоном) общается с KFOR
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