На границе с непризнанным Косово появились баррикады. Автомобильное сообщение прекращено

29 сентября, 2018, 20:16

Группа сербов заблокировала магистральную автодорогу Косовска-Митровица - Рибарич в городе Зубин-Поток

О происшествии информирует ресурс Новости.rs (Сербия).

При этом городской голова Стеван Вулович во время переговоров с представителями KFOR выразил обеспокоенность тем, что подобная сегодняшней ситуация с действиями косоварского спецназа повторится, и что это может привести к непредсказуемым последствиям.

Вулович (слева в куртке с капюшоном) общается с KFOR