Глобальное потепление сдвинуло земную ось
Об этом сообщается на сайте NASA.
В отличие от модели глобуса, Земля - совсем не идеальная сфера. Когда она вращается вокруг оси (воображаемой линии через Северный и Южный полюса) она дрейфует и качается. Это называют полярным движением. Измерения в течение XX века показывают, что каждый год ось отклоняется на 10 сантиметров. Таким образом, за века она отклонилась на 10 метров.
Ученые пришли к выводу, что этот процесс происходит через три фактора, которые имеют примерно равное влияние. Первый - тепловая конвекция в мантии Земли, она происходит по независящим от людей причинам. Второй - гляциостазия (движение земной поверхности на территориях оледенения). Во время последнего ледникового периода поверхность Земли просела под тяжелыми ледниками - как матрас проседает под весом человека. Поскольку сейчас-то лед тает, Земля медленно возвращается в исходное положение.
А третий фактор - потеря ледниковой массы в Гренландии. Это обусловлено непосредственно деятельностью человека и вызванным ею глобальным потеплением. По мере роста температуры в течение XX века, ледниковая масса Гренландии уменьшалась. Фактически, в течение этого периода растаяло около 7500 гигатонн гренландского льда. Это повысило уровень океанов, и соответственно, усилило дрейф земной оси.
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