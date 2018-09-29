Глава МИД Венгрии на ТВ России пригрозил Украине войсками НАТО

29 сентября, 2018, 09:46

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто нагло заявил, что, перебрасывая войска к границе его страны, Украина не должна забывать, что Венгрия является членом НАТО

Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

Кроме того, Сиярто пригрозил высылкой украинского консула, если Киев пойдет на аналогичные меры. Свою агрессивную позицию диапломат продемонстрировал в комментарии для российских СМИ, который показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Я хочу вообще поставить под сомнение смысл переброски военной бригады до границы государства-члена НАТО. Это я оставлю Украине, потому что я не хочу вмешиваться во внутренние дела другой страны. Этот вопрос надо задавать украинцам, но я вам могу сказать, что если наш консул будет выслан, то я вышлю из Венгрии одного из консулов Украины. Такой их шаг не может остаться без нашей реакции", — угрожающе заявил Сиярто.