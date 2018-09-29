 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Германия готова предоставить на энергетическую модернизацию Украины 40 млн евро

Средства направят на программы по снижению выбросов парниковых газов и развитие энергосберегающих технологий. Министерство экономического развития и торговли Украины начало переговоры с представителями Германии по привлечению финансирования на программы энергоэффективности Украины дополнительных 40 миллионов евро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

В частности, средства направят на программы по снижению выбросов парниковых газов, развитие энергосберегающих технологий и ресурсосбережения при строительстве. Помимо этого, Германия может профинансировать правительственные инициативы в энергетической реформе.

Кроме прочего, на встрече представителей Минэкономики и посольства Германии обсудили состояние реализации действующих проектов, которые финансирует правительство Германии в Украине. Их общая стоимость сейчас превышает 16 миллионов евро.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать