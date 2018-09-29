Германия готова предоставить на энергетическую модернизацию Украины 40 млн евро

29 сентября, 2018, 07:49

Средства направят на программы по снижению выбросов парниковых газов и развитие энергосберегающих технологий. Министерство экономического развития и торговли Украины начало переговоры с представителями Германии по привлечению финансирования на программы энергоэффективности Украины дополнительных 40 миллионов евро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

В частности, средства направят на программы по снижению выбросов парниковых газов, развитие энергосберегающих технологий и ресурсосбережения при строительстве. Помимо этого, Германия может профинансировать правительственные инициативы в энергетической реформе.

Кроме прочего, на встрече представителей Минэкономики и посольства Германии обсудили состояние реализации действующих проектов, которые финансирует правительство Германии в Украине. Их общая стоимость сейчас превышает 16 миллионов евро.