Что случилось с аккаунтами на Facebook? Объяснения специалистов
Об этом на своей странице сообщает Лаборатория цифровой безопасности.
Если же определенный пользователь не получал никаких сообщений и до сих пор залогиненый, то вероятнее всего, он не входит в 90+ миллионы пользователей, которые стали жертвой (50+миллионы) или могли стать жертвой атаки (остальные 40+ миллионов).
"Сейчас объем данных, которые "утекли" из 50+ миллионов аккаунтов, доподлинно неизвестно. Расследование инцидента продолжается, будем держать в курсе", - отмечают в Лаборатории.
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Результаты предварительного анализа указывают, что доступ злоумышленников к личным сообщениям маловероятен, но эта информация может измениться в результате дальнейшего расследования.
При этом на сегодняшний день пароль менять не обязательно, маловероятно, что злоумышленники получили доступ к паролям.
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"Facebook уже заменил скомпроментированнные ключи доступа, через которые злоумышленники могли получить доступ, поэтому вам и пришлось перелогиниться в ваш аккаунт", - отмечают специалисты.
Кроме того, они рекомендуют пользоваться двохфакторной аутентификацией (2FA).
- Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг за сутки потерял $2 млрд после заявления об атаке на соцсеть, которая коснулась около 50 млн пользователей.
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