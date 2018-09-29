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Что случилось с аккаунтами на Facebook? Объяснения специалистов

16 сентября 2018 года Facebook заметил необычную активность одного из элементов функционала (функции View as), в результате внутреннего расследования было выявлено комбинацию уязвимостей, через которую неизвестные получили доступ к учетным записям как минимум 50+ миллионов пользователей. 27 сентября уязвимость была закрыта, одним из результатов стало то, что значительное количество пользователей (около 90+ миллионов) вылогинилось с их аккаунтов

Об этом на своей странице сообщает Лаборатория цифровой безопасности.

Если же определенный пользователь не получал никаких сообщений и до сих пор залогиненый, то вероятнее всего, он не входит в 90+ миллионы пользователей, которые стали жертвой (50+миллионы) или могли стать жертвой атаки (остальные 40+ миллионов).

"Сейчас объем данных, которые "утекли" из 50+ миллионов аккаунтов, доподлинно неизвестно. Расследование инцидента продолжается, будем держать в курсе", - отмечают в Лаборатории.

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Результаты предварительного анализа указывают, что доступ злоумышленников к личным сообщениям маловероятен, но эта информация может измениться в результате дальнейшего расследования.

При этом на сегодняшний день пароль менять не обязательно, маловероятно, что злоумышленники получили доступ к паролям.

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"Facebook уже заменил скомпроментированнные ключи доступа, через которые злоумышленники могли получить доступ, поэтому вам и пришлось перелогиниться в ваш аккаунт", - отмечают специалисты.

Кроме того, они рекомендуют пользоваться двохфакторной аутентификацией (2FA).

  • Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг за сутки потерял $2 млрд после заявления об атаке на соцсеть, которая коснулась около 50 млн пользователей.
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