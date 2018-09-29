Бюджет Пентагона с $250 млн для Украины подписан Трампом

29 сентября, 2018, 07:29

Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом “Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год”, которым выделяется $250 миллионов для поддержки Украины

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"Вступил в силу бюджет Пентагона на 2019 год, в котором увеличены безопасную помощь Украине в 250 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.

Таким образом, объемы помощи нашей стране в сфере безопасности и оборонном направлениях по линии Пентагона увеличены на 50 млн. долл. по сравнению с бюджетом 2018 года.

"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего Государства в противодействии российской агрессии", - подчеркивают в посольстве.