Бюджет Пентагона с $250 млн для Украины подписан Трампом
29 сентября, 2018, 07:29
Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом “Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год”, которым выделяется $250 миллионов для поддержки Украины
Об этом сообщает Посольство Украины в США.
"Вступил в силу бюджет Пентагона на 2019 год, в котором увеличены безопасную помощь Украине в 250 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.
Таким образом, объемы помощи нашей стране в сфере безопасности и оборонном направлениях по линии Пентагона увеличены на 50 млн. долл. по сравнению с бюджетом 2018 года.
"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего Государства в противодействии российской агрессии", - подчеркивают в посольстве.
- Как сообщалось, Польша сделала шаг к созданию "Форта Трамп" - польско-американская рабочая группа обсуждает детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США.
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