Боевики обстреляли КПВВ “Гнутово”, эвакуированы полсотни человек
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"В 18.00 со стороны временно оккупированной территории Украины со 120 мм минометов начался обстрел местности в непосредственной близости от дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь", в рамках которого функционирует КПВВ "Гнутово", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пограничники Донецкого отряда, что действуют в составе Объединенных сил, отреагировали мгновенно – свыше 50 мирных граждан, которые на то время пересекали линию соприкосновения, были эвакуированы в укрытия.
После обстрела граждан, которые находились в КПВВ, было быстро оформлено установленным порядком.
- Как сообщалось, за сутки на Донбассе ранены четверо воинов ВСУ.
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