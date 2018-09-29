Боевики обстреляли КПВВ “Гнутово”, эвакуированы полсотни человек

29 сентября, 2018, 10:54

Вечером в пятницу, 28 сентября, российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел в непосредственной близости от КПВВ "Гнутово", в котором еще не закончился пропуск граждан. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В 18.00 со стороны временно оккупированной территории Украины со 120 мм минометов начался обстрел местности в непосредственной близости от дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь", в рамках которого функционирует КПВВ "Гнутово", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пограничники Донецкого отряда, что действуют в составе Объединенных сил, отреагировали мгновенно – свыше 50 мирных граждан, которые на то время пересекали линию соприкосновения, были эвакуированы в укрытия.

После обстрела граждан, которые находились в КПВВ, было быстро оформлено установленным порядком.