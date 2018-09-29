Армия Сербии остается в состоянии полной боеготовности, охрана президента Косово задержала 4 сербов
Об этом сообщает государственная ТРК Сербии.
"Приказ Верховного главнокомандующего все еще остается в силе, а сербские вооруженные силы следят за ситуацией и готовы реагировать на любое развитие ситуации", - сказал Вулин.
Также министр внутренних дел Небойша Стефанович приказал директору милиции перевести все подразделения полиции (в т.ч. специальные) в состояние наивысшей боеготовности.
Кроме того, директор Управления по Косово и Метохии Марко Джурич заявил, что в районе Газиводе спецназ Косово задержал 4-х сербов - работников Центра спорта и экологии.
"Это показало третий раз подряд, что сербский народ в Косово и Метохии (как сербская власть называет частично признанное мировым сообществом самопровозглашенное албанское "государство" Республика Косово - ред.) не может рассчитывать на НАТО и KFOR. В последний раз мы были задержаны в Косово, когда Вучич не смог посетить сербскую общину в селе Баня, и теперь это сегодня.
Мы хотим достичь компромисса, мира, но мы не будем терять времени, чтобы защитить наших людей в Косово. Деятельность армии осуществляется на всей территории Сербии с целью создания условий для предотвращения насилия. Мы больше не имеем пользы от ЕС", - отметил он.
- Напомним, в субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности. С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что 60 бойцов спецназа Сил безопасности Косово якобы взял под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе на севере Косово.
- Позже появилась версия сегодняшних событий от косоваров и резкая реакция местных сербов.
- Украина не признает Республику Косово отдельным суверенным государством.
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