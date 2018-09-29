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Армия Сербии остается в состоянии полной боеготовности, охрана президента Косово задержала 4 сербов

Александр Вучич
фото: архівне
Сербская армия действует во исполнение распоряжения верховного главнокомандующего, заявил министр обороны Александр Вулин

Об этом сообщает государственная ТРК Сербии.

"Приказ Верховного главнокомандующего все еще остается в силе, а сербские вооруженные силы следят за ситуацией и готовы реагировать на любое развитие ситуации", - сказал Вулин.

Также министр внутренних дел Небойша Стефанович приказал директору милиции перевести все подразделения полиции (в т.ч. специальные) в состояние наивысшей боеготовности.

Кроме того, директор Управления по Косово и Метохии Марко Джурич заявил, что в районе Газиводе спецназ Косово задержал 4-х сербов - работников Центра спорта и экологии.

"Это показало третий раз подряд, что сербский народ в Косово и Метохии (как сербская власть называет частично признанное мировым сообществом самопровозглашенное албанское "государство" Республика Косово - ред.) не может рассчитывать на НАТО и KFOR. В последний раз мы были задержаны в Косово, когда Вучич не смог посетить сербскую общину в селе Баня, и теперь это сегодня.

Мы хотим достичь компромисса, мира, но мы не будем терять времени, чтобы защитить наших людей в Косово. Деятельность армии осуществляется на всей территории Сербии с целью создания условий для предотвращения насилия. Мы больше не имеем пользы от ЕС", - отметил он.

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