51-летний мужчина из Хмельницкой области хранил дома 8 ружей, автомат, а также 17 штык-ножей

29 сентября, 2018, 19:11

В одном из райцентров Хмельницкой области работники полиции разоблачили местного жителя, который, не имея никаких разрешительных документов, создал в подсобном помещении домохозяйства собственный небольшой музей огнестрельного и холодного оружия

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 9 единиц огнестрельного оружия (винтовки Мосина, "Монлихер", "СВТ-40", автомат ППШ), 37 патронов различного калибра и 17 штык-ножей. Один из изъятых карабинов датируется 1888 годом выпуска, передает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

При этом ни одного предусмотренного законом разрешения на оружие 51-летний мужчина сотрудникам полиции не оказал.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.