За 100 лет люди "подвинули" ось Земли на 10 см, - исследование
28 сентября, 2018, 12:10
В течение последних 100 лет человеческая деятельность сместила земную ось на 10 сантиметров
Об этом говорится на сайте NASA.
По данным агенства, ось Земли сдвинулась из-за таяния ледников, криосферы и конвенции вещества мантии планеты.
На движение льдов главным образом повлияло сокращение ледового покрова в Гренландии, причиной которого стало глобальное изменение климата и повышение температуры на поверхности Земли.
"Гренландия располагается под углом в 45 ° к Северному полюсу - и масса этого региона оказывает более серьезное влияние на изменение оси вращения, чем изменение массы тела в другой точке", - говорится в сообщении.
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