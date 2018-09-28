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За 100 лет люди "подвинули" ось Земли на 10 см, - исследование

В течение последних 100 лет человеческая деятельность сместила земную ось на 10 сантиметров

Об этом говорится на сайте NASA.

По данным агенства, ось Земли сдвинулась из-за таяния ледников, криосферы и конвенции вещества мантии планеты.

На движение льдов главным образом повлияло сокращение ледового покрова в Гренландии, причиной которого стало глобальное изменение климата и повышение температуры на поверхности Земли.

"Гренландия располагается под углом в 45 ° к Северному полюсу - и масса этого региона оказывает более серьезное влияние на изменение оси вращения, чем изменение массы тела в другой точке", - говорится в сообщении.

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