Иран обвинил Израиль в тайной разработке ядерного оружия

28 сентября, 2018, 14:36

Глава иранского МИД призвал Израиль допустить международных инспекторов к своей ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль - единственный режим в регионе с "секретной и незадекларированной" программой ядерного оружия, включающий "реальный ядерный арсенал". Об этом он написал в своем Twitter.

Глава иранского МИД также призвал Израиль признать это.

"Пришло время Израиля признать свою незаконную ядерную программу и открыть ее международным инспекторам", - написал Зариф.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал страны мира изолировать режим Ирана, заявив, что Соединенные Штаты не могут позволить Ирану обладать самым опасным в мире оружием.

В то же время Евросоюз намерен создать специальное ведомство, которое обеспечит проведение финансовых операций с Ираном в обход санкций США. Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай считают, что Тегеран придерживается ядерной сделки, из которой в одностороннем порядке вышли США.