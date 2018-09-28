No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors.
Иран обвинил Израиль в тайной разработке ядерного оружия
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль - единственный режим в регионе с "секретной и незадекларированной" программой ядерного оружия, включающий "реальный ядерный арсенал". Об этом он написал в своем Twitter.
Глава иранского МИД также призвал Израиль признать это.
"Пришло время Израиля признать свою незаконную ядерную программу и открыть ее международным инспекторам", - написал Зариф.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал страны мира изолировать режим Ирана, заявив, что Соединенные Штаты не могут позволить Ирану обладать самым опасным в мире оружием.
В то же время Евросоюз намерен создать специальное ведомство, которое обеспечит проведение финансовых операций с Ираном в обход санкций США. Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай считают, что Тегеран придерживается ядерной сделки, из которой в одностороннем порядке вышли США.
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