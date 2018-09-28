Илона Маска требуют "убрать" из Tesla: на него подали в суд за мошенничество
Об этом пишет The New York Times.
Также Маску хотят запретить быть членом любой компании, чьи акции находятся на бирже. На момент написания заметки реакция представителей компании, как и самого Маска, неизвестна.
SEC обвиняет Илона Маска в мошенничестве в связи с его заявлениями о намерении сделать компанию частной. После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако позже упали еще ниже, чем раньше. В целом с момента публикации твита Илона Маска акции Tesla подешевели на 20%.
Регулятор утверждает, что Маск ничего не сделал для того, чтобы отвести компанию с биржи. Его заявления признали ложными и вводящими в заблуждение, поэтому SEC обратилась с иском в федеральный окружной суд Манхэттена.
"По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования", - говорится в иске. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли ущерб инвесторам.
Ранее на Маска подали в суд некоторые акционеры - некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.
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