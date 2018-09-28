Илона Маска требуют "убрать" из Tesla: на него подали в суд за мошенничество

28 сентября, 2018, 11:05

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск в суд: инстанция требует запретить Илону Маску занимать любые исполнительные должности в публичных компаниях, в том числе в Tesla

Об этом пишет The New York Times.

Также Маску хотят запретить быть членом любой компании, чьи акции находятся на бирже. На момент написания заметки реакция представителей компании, как и самого Маска, неизвестна.

SEC обвиняет Илона Маска в мошенничестве в связи с его заявлениями о намерении сделать компанию частной. После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако позже упали еще ниже, чем раньше. В целом с момента публикации твита Илона Маска акции Tesla подешевели на 20%.

Регулятор утверждает, что Маск ничего не сделал для того, чтобы отвести компанию с биржи. Его заявления признали ложными и вводящими в заблуждение, поэтому SEC обратилась с иском в федеральный окружной суд Манхэттена.

"По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования", - говорится в иске. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли ущерб инвесторам.

Ранее на Маска подали в суд некоторые акционеры - некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.