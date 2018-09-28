Японские велосипеды прислали новые фото с астероида Рюгу
Об этом пишет Science Alert.
Rover-1B успешно завершена in shooting a movie on Ryugu's surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 сентября 2018 г.
Зонд Хаябуса-2 выпустил роверов на поверхность Рюгу 21 сентября. Новые фото демонстрируют каменистый рельеф Рюгу. Сейчас "Ровер 1А" и "Ровер 1B" работают на поверхности астероида, передвигаясь по нему небольшими прыжками (этому способствует слабая гравитация).
Оба робота оборудованы специальными асимметричными маховиками. Когда они вращаются, их центр тяжести смещается и они подпрыгивают на поверхности.
Справка:
Миссия "Хаябуса-2" началась в 2014 году. Ее стоимость составляет 150 млн долларов. Космический зонд "Хаябуса-2" летел к астероиду Рюгу три с половиной года и добрался до него в конце июня. Задача зонда - изучить астероид и доставить на Землю образцы пород, из которых он состоит.
Диаметр астероида Рюгу - около 900 метров, он делает полный оборот вокруг своей оси за семь с половиной часов. Находится он за 290 млн км от Земли. "Хаябуса-2" проведет на орбите вокруг Рюгу примерно полтора года.
Рюгу принадлежит к астероидам класса C, которые считают относительно примитивными. Это значит, что на его поверхности могут оказаться органические материалы и гидраты. Изучение химического состава Рюгу может помочь ученым понять ранние этапы эволюции Солнечной системы.
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