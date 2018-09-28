Всего 17% немцев довольны политикой Меркель
28 сентября, 2018, 16:57
Менее 20% немцев довольны работой федерального канцлера Ангелы Меркель
Таковы результаты опроса YouGov для газеты Handelsblatt.
Так, всего 17% немцев могут сказать, что они довольны или очень довольны тем курсом, который проводит канцлер.
При этом 21% опрошенных недовольны, а 33% очень недовольны политикой Меркель.
Рейтинг главы МВД страны Хорста Зеегофера еще хуже: лишь 15% респондентов довольны его работой, 52% - нет.
В целом же всего 2% опрошенных очень довольны работой федерального правительства, и 9% - скорее довольны.
Опрос проводился с 24 по 26 сентября среди 2067 респондентов.
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