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Всего 17% немцев довольны политикой Меркель

Менее 20% немцев довольны работой федерального канцлера Ангелы Меркель

Таковы результаты опроса YouGov для газеты Handelsblatt.

Так, всего 17% немцев могут сказать, что они довольны или очень довольны тем курсом, который проводит канцлер.

При этом 21% опрошенных недовольны, а 33% очень недовольны политикой Меркель.

Рейтинг главы МВД страны Хорста Зеегофера еще хуже: лишь 15% респондентов довольны его работой, 52% - нет.

В целом же всего 2% опрошенных очень довольны работой федерального правительства, и 9% - скорее довольны.

Опрос проводился с 24 по 26 сентября среди 2067 респондентов.

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