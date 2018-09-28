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Во Франции начальника полиции зарезали под городским советом

Начальника полиции города Родез на юге Франции убили под городским советом

Об этом пишет BBC.

Личность, известная полиции, нанесла Паскалю Фильое три удара ножом. Он умер от ран в больнице вскоре после инцидента.

Французские СМИ пишут, что неделю назад у подозреваемого отобрали собаку, после чего он начал угрожать мэру и начальнику городской полиции.

Нападение произошло примерно в 10:00 по местному времени. "Нападающий был известен полиции, он 11 апреля разбил дверь мэрии", - сказал мэр Родеза.

Фильое был отцом троих детей.

  • Напомним, в конце августа в результате нападения вооруженного ножом преступника во французской коммуне Трап недалеко от Версаля погибли двое людей.
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