Во Франции начальника полиции зарезали под городским советом
28 сентября, 2018, 15:24
Начальника полиции города Родез на юге Франции убили под городским советом
Об этом пишет BBC.
Личность, известная полиции, нанесла Паскалю Фильое три удара ножом. Он умер от ран в больнице вскоре после инцидента.
Французские СМИ пишут, что неделю назад у подозреваемого отобрали собаку, после чего он начал угрожать мэру и начальнику городской полиции.
Нападение произошло примерно в 10:00 по местному времени. "Нападающий был известен полиции, он 11 апреля разбил дверь мэрии", - сказал мэр Родеза.
Фильое был отцом троих детей.
- Напомним, в конце августа в результате нападения вооруженного ножом преступника во французской коммуне Трап недалеко от Версаля погибли двое людей.
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