Во Франции начальника полиции зарезали под городским советом

28 сентября, 2018, 15:24

Начальника полиции города Родез на юге Франции убили под городским советом

Об этом пишет BBC.

Личность, известная полиции, нанесла Паскалю Фильое три удара ножом. Он умер от ран в больнице вскоре после инцидента.

Французские СМИ пишут, что неделю назад у подозреваемого отобрали собаку, после чего он начал угрожать мэру и начальнику городской полиции.

Нападение произошло примерно в 10:00 по местному времени. "Нападающий был известен полиции, он 11 апреля разбил дверь мэрии", - сказал мэр Родеза.

Фильое был отцом троих детей.