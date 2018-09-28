В Ираке убили бывшую "Мисс Багдад", чьи фото критиковали исламисты
28 сентября, 2018, 19:25
В Ираке убили бывшую "Мисс Багдад" и бывшую участницу конкурса красоты "Мисс Ирак" Тару Фарес
Девушка была популярной в стране моделью, сообщает CNN.
Фарес убили в столице страны. По словам представителя МВД Саада Маана, двое мотоциклистов застрелили девушку, когда та сидела в машине.
Фарес получила три пулевых ранения, информирует Kurdistan24.
Фарес работала моделью, после того как выиграла в 2015 году конкурс красоты. Она была лицом нескольких модных брендов.
В Ираке девушку неоднократно критиковали за фото в соцсетях, которые противоречат религиозным убеждениям страны. На ее Instagram подписаны 2,7 миллионов аккаунтов.
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