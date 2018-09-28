 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Ираке убили бывшую "Мисс Багдад", чьи фото критиковали исламисты

В Ираке убили бывшую "Мисс Багдад" и бывшую участницу конкурса красоты "Мисс Ирак" Тару Фарес

Девушка была популярной в стране моделью, сообщает CNN.

Фарес убили в столице страны. По словам представителя МВД Саада Маана, двое мотоциклистов застрелили девушку, когда та сидела в машине.

Фарес получила три пулевых ранения, информирует Kurdistan24.

Фарес работала моделью, после того как выиграла в 2015 году конкурс красоты. Она была лицом нескольких модных брендов.

В Ираке девушку неоднократно критиковали за фото в соцсетях, которые противоречат религиозным убеждениям страны. На ее Instagram подписаны 2,7 миллионов аккаунтов.

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать