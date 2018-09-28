 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Японии власти отказались от перехода на летнее время

В Японии власти отказались от перехода на летнее время до летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио

В частности, против перехода на летнее время активно высказывалась часть граждан, передает "Асахи".

Они указывали, что это может привести к нежелательным последствиям для здоровья населения, а также финансовым затратам.

Председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура сказал, что введение летнего времени станет слишком дорогой контрмерой против жары.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ 7 августа заявил, что рассмотрит возможность передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы помочь спортсменам и зрителям спастись от жары. С соответствующей просьбой к нему в конце июля обратились председатель организационного комитета Олимпийских игр Эсиро Море и генеральный секретарь Тосиро Муто.

  • Напомним, Европейская комиссия 12 сентября представила план отказа Евросоюза от сезонного перевода часов. Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать