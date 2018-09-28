28 сентября, 2018, 23:55

В Японии власти отказались от перехода на летнее время до летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио

В частности, против перехода на летнее время активно высказывалась часть граждан, передает "Асахи".

Они указывали, что это может привести к нежелательным последствиям для здоровья населения, а также финансовым затратам.

Председатель Торгово-промышленной палаты Японии Акио Мимура сказал, что введение летнего времени станет слишком дорогой контрмерой против жары.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ 7 августа заявил, что рассмотрит возможность передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы помочь спортсменам и зрителям спастись от жары. С соответствующей просьбой к нему в конце июля обратились председатель организационного комитета Олимпийских игр Эсиро Море и генеральный секретарь Тосиро Муто.