В Украине состоялись международные соревнования спецназовцев
Турнир проводится по инициативе Национальной полиции Украины, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В соревнованиях участвовали 18 команд. Это спецназовцы почти из всех силовых структур Украины, команды Федерального бюро расследований США и подразделения специальной полицейской бригады Республики Молдова.
Госпогранслужбу представляла команда 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ДОЗОР. Команды соревновались за первенство в стрельбе из различных видов оружия, засаде, тактической медицине и выполнении специальных операций в shoot-house.
Главной целью турнира было повышение эффективности взаимодействия между украинскими спецназовцами, а также обмен опытом со спецназовцами зарубежных стран, для борьбы с террористическими угрозами.
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