 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине состоялись международные соревнования спецназовцев

С 26 по 28 сентября на учебно-тренировочной базе "Центр-А" прошли II международные соревнования KORD CHALLENGE-2018 среди подразделений специального назначения

Турнир проводится по инициативе Национальной полиции Украины, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В соревнованиях участвовали 18 команд. Это спецназовцы почти из всех силовых структур Украины, команды Федерального бюро расследований США и подразделения специальной полицейской бригады Республики Молдова.

Госпогранслужбу представляла команда 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ДОЗОР. Команды соревновались за первенство в стрельбе из различных видов оружия, засаде, тактической медицине и выполнении специальных операций в shoot-house.

Главной целью турнира было повышение эффективности взаимодействия между украинскими спецназовцами, а также обмен опытом со спецназовцами зарубежных стран, для борьбы с террористическими угрозами.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать