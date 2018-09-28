В Украине состоялись международные соревнования спецназовцев

28 сентября, 2018, 18:35

С 26 по 28 сентября на учебно-тренировочной базе "Центр-А" прошли II международные соревнования KORD CHALLENGE-2018 среди подразделений специального назначения

Турнир проводится по инициативе Национальной полиции Украины, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В соревнованиях участвовали 18 команд. Это спецназовцы почти из всех силовых структур Украины, команды Федерального бюро расследований США и подразделения специальной полицейской бригады Республики Молдова.

Госпогранслужбу представляла команда 10-го отдельного отряда оперативного реагирования ДОЗОР. Команды соревновались за первенство в стрельбе из различных видов оружия, засаде, тактической медицине и выполнении специальных операций в shoot-house.

Главной целью турнира было повышение эффективности взаимодействия между украинскими спецназовцами, а также обмен опытом со спецназовцами зарубежных стран, для борьбы с террористическими угрозами.